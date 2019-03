PSG : Neymar président du fan club de Kylian Mbappé !

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé a beau avoir totalement éclipsé son absence au Paris Saint-Germain, Neymar est loin d'être d'humeur maussade. Depuis le Brésil, où il passe ses derniers jours avant de rejoindre la capitale où il est attendu pour assister au match retour contre Manchester United, Neymar a évoqué le cas du jeune attaquant français du PSG. Et pour la star brésilienne du Paris SG, il est évident que Kylian Mbappé a toutes les qualités pour entrer dans la légende du football, et visiblement cela l'enchante au plus haut point.

Se confiant à DAZN, une chaîne de streaming qui s'est ajoutée à la longue liste de ses sponsors personnels, Neymar a confié son plaisir de côtoyer le champion du monde français au Paris Saint-Germain. « Kylian Mbappé est quelqu’un de calme, heureux, plein de joie et marrant. Bien sûr, il est encore jeune et il va acquérir beaucoup d’expérience. Pour moi, c’est un phénomène et il peut devenir encore plus grand qu’il ne l’est déjà. Et il sera sans aucun doute l’un des plus grands noms du football mondial », a reconnu Neymar, qui était arrivé au PSG pour se détacher un peu de Lionel Messi et qui en débarquant à Paris doit désormais composer avec Kylian Mbappé.