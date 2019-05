PSG : Neymar prend trois matchs pour son geste au Stade de France

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe.

Coupable d’avoir donné une tapette sur le menton d’un supporter rennais qui provoquait les joueurs parisiens dans la montée des marches jusqu’au podium du Stade de France, Neymar a été suspendu trois matchs. Le geste, filmée et largement diffusée, avait fait le buzz dans les jours suivant la finale, le provocateur ayant effectué quelques écarts de langage pour provoquer les joueurs du PSG et le Brésilien. La commission de discipline de la FFF a donc sanctionné le numéro 10 parisien de trois matchs de suspension ferme, et deux avec sursis. Une suspension qui débute lundi prochain, et laissera donc le Brésilien disputer un dernier match cette saison avec Paris ce samedi face à Angers.