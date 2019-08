PSG : Neymar pousse le Real Madrid à offrir Vinicius Jr !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Dans l'emballement général autour du possible transfert de Neymar, le FC Barcelone et le Real Madrid semblent vouloir se livrer à une surenchère folle afin de faire céder le Paris Saint-Germain. Et ce mercredi midi, Sport affirme que du côté des Merengue, après avoir tenté de proposer Gareth Bale, Luka Modric ou même Isco, Florentino Perez serait désormais prêt de mettre Vinicius Jr dans la balance. Arrivé au Real Madrid l'an dernier, moyennant 45ME, l'attaquant brésilien de 19 ans pourrait convenir à Leonardo, ce qui est évidemment un atout dont le club madrilène veut se servir dans des négociations très tendues.

Outre Vinicius Jr, le Real Madrid a un avantage sur le FC Barcelone, à savoir la possibilité de mettre du cash dans l'opération Neymar. Et en plus Zinedine Zidane ne serait pas opposé au départ du jeune brésilien, surtout si en contrepartie la star du PSG débarque. A priori, l'entraîneur français de Madrid n'a pas digéré l'échec des négociations avec Manchester United pour Paul Pogba et si son président arrive à sceller un accord avec le Paris Saint-Germain, alors la pilule pourrait passer plus facilement. D'autant plus aisément si dans un an, Kylian Mbappé rejoint Neymar au Real Madrid...