PSG : Neymar pour 222ME, le Qatar et la France font l'affaire du siècle

En recrutant Neymar au FC Barcelone moyennant 222ME le mercato 2017, le Paris Saint-Germain a fait pousser des cris d'orfraie à ceux qui estiment que cette somme est indécente, et tout le blabla moralisateur qui va avec. Mais deux ans plus tard, et même si la star brésilienne du PSG n'a pas encore permis au club de la capitale de franchir un palier sportif, l'Emir du Qatar ne doit pas regretter cet investissement colossal. Car sur le plan du marketing et de l'image du Paris SG, Neymar va très largement rembourser la mise, le PSG étant entré dans une nouvelle dimension.

Ce samedi, Le Parisien rappelle qu'il y avait un Paris Saint-Germain avant Neymar, et qu'il y a désormais un PSG version Neymar. Et sur ce plan, les compteurs s'affolent totalement. « L’étude du cabinet Deloitte sur la saison 2017-2018, la première de Neymar, montrait ainsi une croissance des revenus parisiens de 55,5ME (...) L’étude du cabinet de conseil Brand Finance, dévoilé jeudi, ajoute même que la valeur de la marque PSG a bondi de 20 % en un an pour atteindre 914ME (...) Le numéro 10 brésilien a sans aucun doute permis au PSG d’attirer un nouveau contrat de sponsoring avec Jordan Brand. Conséquence : Paris va dépasser le million de tuniques vendues dans le monde. Du jamais-vu pour un club français. Avec ses 116 millions d’abonnés sur Instagram (six fois plus que le PSG !), Neymar représente un produit marketing surpuissant, qui va bien au-delà des intérêts parisiens. Ce n’est pas un hasard si les droits TV de la Ligue 1 ont dépassé le milliard d’euros dix mois après l’arrivée de l’ancien du Barça en France », constate le quotidien francilien, à qui un membre du Paris Saint-Germain précise que le seul Kylian Mbappé n'aurait pas été en mesure de booster aussi fort les revenus du PSG. Il reste désormais à booster aussi les résultats sportifs du Paris SG.