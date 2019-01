PSG : Neymar plus fort que jamais, tout s'explique !

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors qu'il semble plus épanoui que jamais au Paris Saint-Germain, Neymar s'est confié sur sa période faste, mais aussi sur sa fin de saison dernière difficile.

Quand le club de la capitale française a déboursé 222 millions d'euros pour le recruter durant l'été 2017, c'était bel et bien pour avoir le Neymar du Barça. Celui que l'on voit cette saison. Auteur de grandes prestations, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, un championnat dans lequel il a marqué treize buts et délivré cinq passes décisives depuis août dernier, le Brésilien n'a probablement jamais été aussi fort. Auteur d'un doublé face à Guingamp samedi (9-0), le Ney confirme en tout cas son bien-être aux côtés de Thomas Tuchel. C'est donc sans difficulté qu'il avoue se sentir mieux à Paris actuellement qu'il y a quelques mois, quand il avait dû stopper son premier exercice dès le mois de février à cause d'une grave blessure au pied, sous les ordres d'Unai Emery.

« L’année dernière, j’ai fait face à quelques problèmes, comme des blessures. J’ai été quasiment absent du club trois mois, c’est peut-être pour cela que maintenant je semble plus heureux. Mais j’étais aussi heureux quand je suis arrivé ici. Aussi bien le club que les supporters m’ont très bien accueilli. Plus tard, j’ai subi la blessure la plus délicate de ma carrière, mais j’ai réussi à m’en remettre et là je suis bien », a lâché, sur Canal+, Neymar, qui sera le plus heureux du monde s'il venait à remporter la Ligue des Champions avec le PSG, tout en devenant le meilleur buteur de la Ligue 1 devant ses compères Mbappé (17 buts) et Cavani (14).