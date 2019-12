PSG : Neymar pilier de bar, c'est fini à Paris

Dans : PSG.

La saison passée, le PSG avait supprimé les mises au vert à la veille des matchs, y compris avant la désastreuse élimination contre Manchester United. Neymar et certains joueurs ayant de mauvaises habitudes, Leonardo a sifflé la fin des festivités.

Neymar est un fêtard, et a une hygiène de vie pas toujours adaptée à la pratique du footballeur de manière professionnelle. Malgré son énorme talent que nul ne peut lui contester, nul ne pourra non plus contester que la star brésilienne du Paris Saint-Germain a payé physiquement ces sorties nocturnes que ce soit dans la capitale ou bien à Barcelone, où il se rend régulièrement pour retrouver des amis. Et on passe également sur la soirée parisienne, dans un état d’alcoolémie avancé, qui lui avait valu des accusations de viol. Mais ce qui chagrine le PSG, c’est que les mises au vert avaient été supprimées les veilles des matchs et forcément cela n’était pas le bon signal envoyé aux joueurs.

Pour Leonardo, trop c’est trop et le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain, la blague est terminée. « Vigilant sur les sorties nocturnes des joueurs, il a rétabli, en accord avec Thomas Tuchel, les mises au vert lors des veilles de matchs à l’extérieur », explique Le Parisien, qui précise que Leonardo ne veut plus aucun passe-droit dans le vestiaire que ce soit pour « Neymar ou un petit jeune ». Pour le dirigeant revenu en juin dernier, il était temps de ramener du sérieux dans le vestiaire, de mauvaises habitudes ayant été prises en son absence. Du côté de l’Emir du Qatar, qui avait fait revenir Leonardo notamment pour cela, on se doit se réjouir de ces changements, même si cela touche un joueur comme Neymar.