PSG : Neymar peut marquer 40 buts, il ne sera pas excusé

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Encore décisif contre Lyon dimanche soir, Neymar poursuit son opération reconquête auprès des supporters du Paris Saint-Germain.

Assurément, le Brésilien ne pouvait pas mieux s’y prendre pour regagner le cœur des fans du PSG, lesquels étaient nombreux à le siffler il y a de cela une semaine au Parc des Princes contre Strasbourg. Mais pour Bertrand Latour, le talent exceptionnel de Neymar ne doit absolument pas excuser son attitude durant le mercato. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, le journaliste s’est ainsi montré relativement critique envers le n°10 du PSG.

« Non, Neymar ne s’est pas fait pardonner. En vérité, ses buts contre Strasbourg ou Lyon ne changent rien. Il peut marquer autant qu’il veut, on sait qu’il est capable de ça, c’est pour cela que c’est un joueur extraordinaire, car il fait des choses que seuls deux ou trois joueurs sont capables de faire. A mon sens, ces buts-là ne changent rien à ce qu’il s’est passé cet été durant le mercato et qui a été trop exagéré. Vu l’accueil réservé par les supporters au Parc, je pense qu’il faudra beaucoup de temps encore pour que ce qu’il s’est passé cet été soit soldé. Mais en vérité, il en restera toujours quelque chose » a confié l’ancien journaliste de RTL, pour qui l’épisode Neymar ne doit pas être oublié suite aux deux buts inscrits par le Brésilien.