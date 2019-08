PSG : Neymar peut avoir la peau de Bartomeu au Barça !

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Suite à une saison plus ou moins ratée, marquée par l’élimination face à Liverpool en demi-finales de la Ligue des Champions, le FC Barcelone jouera gros lors de l’exercice 2019-2020.

Josep Maria Bartomeu en tête. Président du Barça depuis 2014, le dirigeant de 56 ans va définitivement mettre sa crédibilité en jeu. En décidant de maintenir Ernesto Valverde sur son banc de touche, Bartomeu a pris un risque. Mais pour mettre fin à une disette de quatre ans sur la scène européenne, le boss catalan a décidé de recruter de grands noms durant ce mercato estival, avec notamment l’arrivée d’Antoine Griezmann pour 120 ME. Désormais, les Blaugrana rêvent de rapatrier Neymar. Sauf que malgré la volonté du Brésilien, le PSG refuse de brader sa star en dessous des 300 ME. Une stratégie de recrutement vivement critiquée par Joan Laporta.

« J’ai un plan d’action d’ici 2021, mais je n’ai pas encore décidé d’annoncer ou non ma candidature. C’est une possibilité. Si je me présente, je serai seul candidat et je choisirai toute mon équipe. La seule stratégie de Bartomeu est d’aller sur le mercato et dépenser de l’argent qu’on a pas. Ce Barça ne transmet pas de joie. Pep Guardiola ne reviendra pas sous cette direction. J’ai l’impression qu’on retravaillera ensemble au club un jour. Ça pourrait être mon entraîneur », a balancé, dans les colonnes d'ABC, l’ancien président du Barça (2003-2010), qui se dit donc prêt à revenir dans son club, six ans après son échec face à Bartomeu. De quoi mettre une certaine pression sur l’actuel dirigeant de Barcelone, qui n’aura donc pas le droit à l’erreur avec sa politique coûteuse sur le mercato...