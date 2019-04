PSG : Neymar patron du mercato à Paris, le ton monte

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis l'élimination en Ligue des champions, face à Manchester United, la saison du Paris Saint-Germain n'est pas un long fleuve tranquille, l'occasion étant belle de pointer du doigt les incohérences de la gestion sportive du club de la capitale. Et la faiblesse de l'effectif du PSG lorsque certains joueurs sont forfaits est apparue criante lors des récents matchs, notamment celui de dimanche au Parc des Princes face à Strasbourg. Pour Stéphane Bitton, trop c'est trop et cette fois il est temps que du côté du Qatar on se remue sérieusement pour ramener un peu de sérieux au Paris SG.

Sur France Bleu Paris, le journaliste spécialisé sur le PSG ne masque pas sa désolation devant le spectacle offert par le Paris Saint-Germain. « Ce qui a manqué au PSG c’est un effectif capable de vivre sans Neymar et sans Edinson Cavani, un effectif capable de battre Strasbourg sans Kylian Mbappé, ce qui a manqué c’est une politique sportive cohérente puisqu’on a Eric Choupo-Moting sur le terrain et Adrien Rabiot mis à pied. Il y a beaucoup de choses à changer. Le PSG va devoir se poser les bonnes questions. Car si le PSG n’est plus en quart de finale de la Ligue des champions depuis trois ans, ce n’est pas le hasard. Gianluigi Buffon, Daniel Alves, force est de constater que c’est plutôt raté. Ils n’ont pas fait franchir un cap à l’équipe. On ne doit plus être au PSG parce qu’on est le copain de Neymar. On ne doit pas être au PSG parce qu’on a été le meilleur gardien du monde il y a dix ans ! », a lancé un Stéphane Bitton, très agacé.