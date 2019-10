PSG : Neymar out, c'est positif... pour Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

De retour à la compétition après une longue blessure à la cheville qui lui a fait manquer la Copa America avec le Brésil, Neymar avait retrouvé un niveau de forme très correct. Sa blessure musculaire à la cuisse, contractée dimanche après-midi lors d’un match amical face au Nigéria, tombe donc très mal et le privera des quatres prochaines semaines de compétition. Mais pour Régis Brouard, entraîneur et consultant pour La Chaîne L’Equipe, il n’y a rien d’anormal à voir un joueur sortir sur blessure pour une gêne musculaire, quelques semaines après son retour à la compétition. Cela pourrait même s’avérer positif pour Paris. Il s’explique…

« C’est une bonne nouvelle, j’ai presque envie de dire. Là, c’est une petite blessure musculaire contrairement à ses blessures précédentes, on dirait plus une gêne. Neymar a fait beaucoup d’efforts pour revenir. Là, il est en train d’accuser le coup. Mais c’est une bonne nouvelle pour la suite. Parce qu’il y a des blessures, quoi qu’on fasse, elles arrivent. Surtout chez des joueurs explosifs comme lui. Il n’y a rien de grave à mes yeux. Et c’est mieux que ça arrive maintenant » a commenté Régis Brouard, pour qui il n’y a donc pas à paniquer devant ce qu’il considère comme une petite alerte musculaire. Et cela même si Neymar sera quand même absent quatre semaines.