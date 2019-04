PSG : Neymar ou pas Neymar, à quoi joue le Paris SG ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Présent ce samedi matin en conférence de presse, Thomas Tuchel a indiqué qu'une décision concernant plusieurs joueurs, et notamment Neymar, sera prise dimanche au sujet d'une possible présence dans le groupe pour le match PSG-Monaco du soir même. Mais, après avoir fait cette annonce qui n'est pas pour rassurer, l'entraîneur allemand a tenu des propos opposés lorsqu'il s'agit d'évoquer l'état de forme de la star brésilienne du Paris SG.

« Neymar s'est beaucoup entraîné avec nous. Il travaille dur, très fort, avec un bon état d'esprit. Il est impatient. Les examens de Ney sont bons. Il est confiant, il est décisif dans les matchs à l'entraînement. Il n'a pas peur, il frappe. Il se sent bien », explique Thomas Tuchel, qui ne précise pas pourquoi Neymar n'est définitivement pas dans son groupe dès maintenant pour cette dernière rencontre du PSG avant la finale de la Coupe de France dans une semaine face au Stade Rennais. D'autant plus, qu'une réunion semble déjà actée dans 48 heures au Paris SG en ce qui concerne la gestion du cas Neymar dans l'optique de cette finale et de la fin de saison. Même si tout ce qui concerne l'attaquant brésilien est compliqué, le Paris Saint-Germain ajoute du flou au flou.