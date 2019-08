PSG : Neymar ou pas, le patron de Paris c'est MBappé !

Dans : PSG, Ligue 1.

L'invraisemblable départ de Neymar du Paris Saint-Germain semble plus que jamais possible, Leonardo en personne ayant fait savoir ce samedi que des discussions avaient été entamées sur ce sujet, sans toutefois dire avec quel club. Mais la question se pose désormais de savoir qui sera le vrai patron de cette formation du PSG une fois que le Brésilien sera parti. Et les regards se tournent vers Kylian Mbappé, qui lors des trophées UNFP avait réclamé des responsabilités supplémentaires. Pour Thomas Tuchel, c'est une évidence, le champion du monde français a les épaules assez solides pour devenir le boss du projet parisien.

Et Thomas Tuchel d'en dire plus. « J’ai une bonne relation avec Kylian. C’est une star mais je ne pense pas comme ça. C’est mon joueur, je suis heureux qu’il soit à Paris. Je pense chaque jour à lui, pour l’aider à marquer des buts, des passes, c’est mon objectif. Il veut prendre ses responsabilités, et il il est prêt pour ça, il est très mature. C’est un joueur clé pour nous, il peut gérer ça. Il donne beaucoup d’intensité pendant les matches et entraînements. J’attends beaucoup de lui et il le sait », a expliqué l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain au sujet d'un Kylian Mbappé qui doit désormais assumer ses propos, surtout si Neymar file en Espagne au mercato.