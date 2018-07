PSG : Neymar ou Mbappé, le Real veut fracasser le PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

A la surprise générale, Cristiano Ronaldo pourrait poursuivre sa carrière à la Juventus Turin la saison prochaine.

Une possibilité confirmée par Gianluca Di Marzio récemment, et qui pourrait bien lancer le mercato du Real Madrid. Et (surprise), cela concerne le Paris Saint-Germain. En effet, le journal AS affirme ce mercredi que deux noms reviennent avec insistance, en interne, pour remplacer Cristiano Ronaldo sur le front de l’attaque madrilène la saison prochaine. Sans surprise, le nom de Neymar est cité comme la « cible prioritaire » de Florentino Pérez pour remplacer Cristiano Ronaldo, poste pour poste, au Real Madrid.

Mais un autre nom est évoqué par le journal pro-Real : celui de Kylian Mbappé. Le champion d’Europe en titre « pourrait s’aligner » sur le tarif exigé par le PSG pour l’international français. Toujours très dépensier les années de Coupe du monde, Florentino Pérez aime s’attacher les services des stars qui crèvent l’écran au Mondial. Et la prestation de Kylian Mbappé contre l’Argentine aurait visiblement terminé de convaincre l’état-major madrilène, qui suivait déjà le joueur cet été. Vous l’aurez compris, cette possible vente de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin pourrait avoir de grosses conséquences sur le mercato du PSG.