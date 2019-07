PSG : Neymar ou Mbappé, le Qatar sait qui est son atout n°1 !

Dans : PSG, Ligue 1.

A l'heure où la présence de Neymar au Paris Saint-Germain la saison prochaine n'est pas garantie, l'Emir du Qatar semble avoir clairement tranché dans ce dossier, en laissant Nasser Al-Khelaifi et Leonardo à l'écoute du marché si une offre arrivait pour la star brésilienne. Et cela confirme que le propriétaire du PSG a bien l'intention de faire de Kylian Mbappé le boss du club de la capitale, des rumeurs ayant même circulé sur des négociations en cours pour une prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025 moyennant un salaire record de 50ME par an. En attendant, si les spécialistes du football débattent concernant les valeurs respectives du joueur français et de son coéquipier brésilien, pour leurs homologues du marketing, il est évident que Kylian Mbappé est dans situation exceptionnelle, alors que c'est l'inverse pour Neymar Jr.

Répondant au Parisien, le patron et fondateur de l’agence d’image Advent, résume la situation. « Sur le terrain de la valeur sportive et médiatique, on n’est plus dans le même rapport de force avec la superstar et l’étoile montante. Mbappé dépasse largement le cadre de la France et de l’Europe. Il est de plus en plus bankable. Il fait rejaillir une image extrêmement positive, alors que Neymar a été déceptif depuis son arrivée. Les courbes se croisent et l’avenir pourrait accentuer les choses, entre le mercato et l’affaire judiciaire du Brésilien, cible d’une plainte pour viol », fait remarquer Jérôme Neveu, qui est donc persuadé que le Paris Saint-Germain a effectivement intérêt à miser sur le Champion du monde français plutôt que sur un Neymar qui assume mal son statut.