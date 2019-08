PSG : Neymar ou Mbappé, l'hésitation XXL du Real au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Malgré un recrutement ambitieux symbolisé par les venues de joueurs tels que Jovic ou Hazard, le Real Madrid traverse un été compliqué. Et pour cause, l’équipe de Zinedine Zidane enchaîne les mauvais résultats en préparation, et ne parvient pas à boucler le dossier prioritaire du mercato, à savoir la venue de Paul Pogba en provenance de Manchester United. Pourtant, ce n’est pas l’argent qui manque à Madrid comme l’a rappelé Fred Hermel sur RMC. Et pour le correspondant de la radio en Espagne, cet argent pourrait bien être dépensé pour faire venir un certain Neymar…

« Le Real Madrid a enregistré plus de ventes que d’arrivées ces dernières années, donc ils sont pétés de tunes et n’ont aucun problème d’argent. Simplement, il y a des gens au sein des dirigeants madrilènes qui se disent « pourquoi on ne fait pas Neymar ? ». Car au vu des bonnes relations entre les dirigeants du PSG et ceux du Real, le transfert serait totalement possible. Simplement, si tu fais venir Neymar, ce n’est plus la peine de rêver un jour de faire venir Kylian Mbappé qui est le grand objectif pour l’avenir. Il est absolument évident et certain que si le Real fait Neymar cet été, Mbappé ne viendra pas l’été prochain » a indiqué le spécialiste du football espagnol, qui estime donc que le Real Madrid est assurément confronté à un très gros dilemme au mercato. Faire venir Neymar cet été, ou attendre un voire deux ans de plus pour Kylian Mbappé.