PSG : Neymar ou Mbappé à la Juventus, la raison vous étonnera

Avec Cristiano Ronaldo, la Juventus possède une star mondiale du football, mais aussi un formidable vendeur de maillots et une marque XXL sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas fini.

Mais selon la Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame est clairement décidée à faire de son prochain mercato estival une nouvelle occasion de se renforcer sportivement, mais également en matière de marketing. C'est pour cela que le quotidien sportif italien affirme que les dirigeants de la Juventus étudient la possibilité de faire signer un footballeur du standing de Neymar, Kylian Mbappé ou Paul Pogba à la fois pour apporter un vrai plus sur le plan sportif, mais également pour doper encore plus les recettes merchandising du club turinois.

« Les nouveaux fans s’attachent plus aux champions qu’à l’équipe elle-même et au niveau de l’augmentation des revenus financiers, un investissement sur des joueurs de ce type peut être très rentable », a confié un proche de la Juventus à la Gazzetta. Autrement dit, le marché des transferts ne peut plus se penser qu'en matière de football, le business et la communication étant aussi importantes ou presque. Et en s'offrant Cristiano Ronaldo, la formation italienne l'a demontrée.