PSG : Neymar ou Griezmann, le Barça a évité l’erreur du siècle

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Même s’il n’a pas marqué contre l’Albanie samedi soir avec les Bleus (4-1), Antoine Griezmann a de nouveau réalisé un match de leader offensif.

Très à son aise dans le cœur du jeu en soutien d’Olivier Giroud, l’attaquant du FC Barcelone a prouvé, une nouvelle fois, qu'il était un patron chez les Bleus. Et pour Johan Micoud, le Barça ne doit pas pleurer l’échec des négociations avec Paris concernant le transfert de Neymar. Car avec l’attaquant de l’Equipe de France, les Blaugranas tiennent, selon le chroniqueur de L’Equipe du Soir, le digne successeur de Lionel Messi.

« Toute la finesse de Griezmann me régale. On a tendance en France à ne pas trop en faire avec Griezmann. On dit que « c’est pas mal », mais c’est plus que ça. L’autre fois, on disait que Barcelone regrettait que cela ait capoté avec Neymar car ils voulaient préparer la suite de Messi. Mais ils ont pris Griezmann quand même ! Moi à choisir si je suis dans un club, entre Griezmann et Neymar, je prends le Français sans hésiter. Il a cette faculté à apporter de la fluidité dans une équipe. Il est capable de jouer très haut, de jouer dans l’entre-jeu » s’est félicité l’ancien Bordelais, totalement fan du champion du monde 2018.