PSG : Neymar offrira le cadeau des 50 ans du Paris SG

Dans : PSG, Ligue 1.

Lors du match nul du Brésil face à la Colombie samedi (2-2), Neymar a parfaitement lancé sa saison 2019-2020.

L’attaquant de 27 ans n’avait plus joué depuis trois mois, et pourtant il a réalisé une première prestation de haut vol avec sa sélection. Auteur d’un but et d’une passe décisive à Miami, le Ney a montré qu’il n’avait rien perdu de son talent malgré un été plus qu’agité. Désormais, l’Auriverde devra se montrer à son avantage sous le maillot du Paris Saint-Germain. Après s’être mis à dos une grande partie des supporters, à cause de velléités de départ finalement vaines, sachant que le Barça n’a pas réussi à le recruter au mercato, Neymar aura fort à faire pour reconquérir le public du Parc. En attendant, le Brésilien garde le soutien de son vestiaire, et notamment de son capitaine, Thiago Silva.

« Le coach Tuchel a toujours dit qu'il comptait sur Neymar. Si je ne dis pas de bêtises, il était déjà prêt à jouer lors du dernier match contre Metz. Mais à cause de la situation sur le marché des transferts, il n'avait pas joué. Mais le coach pouvait déjà compter sur lui. Donc je crois que c'est important. La direction croit aussi en lui, car sinon ils l'auraient laissé partir. Nous sommes heureux de ça. J'espère qu'il va connaître des jours meilleurs. C'est vraiment mon souhait car nous le connaissons, pas seulement le joueur, mais la personne. Surtout après les derniers événements. Il sait aussi qu'il a commis des erreurs, mais sans avoir de mauvaises intentions. Ce garçon est incroyable, j'espère qu'il va faire une super saison. Ce sera inoubliable aussi car le PSG va fêter ses 50 ans », a lancé, devant les médias, le défenseur central brésilien, qui sait que le PSG sera plus fort avec Neymar que sans, malgré tout ce qui s'est passé ces derniers mois.