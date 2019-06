PSG : Neymar ? Non merci, le Barça vote Griezmann !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

En ouvrant presque officiellement la porte à un départ de Neymar dans France Football, Nasser Al-Khelaïfi a provoqué une véritable tempête médiatique autour de la star brésilienne. Et pour cause, les rumeurs et les spéculations se multiplient au sujet de l’avenir de l’attaquant de 27 ans, lequel figurerait dans le viseur du Real mais surtout de Barcelone. En ce milieu de semaine, certains médias en Espagne annonçaient même des négociations actives entre le vainqueur de la Liga et le Paris Saint-Germain, sur la base d’un transfert à 100 ME plus un ou deux joueurs dont Umtiti ou Dembélé.

Son de cloche totalement différent du côté de la chaîne de télévision catalane TV3. Citant des sources proches de la direction barcelonaise, le média affirme que l’option Neymar n’est absolument pas étudiée par le FC Barcelone. Et pour cause, l’écurie de Lionel Messi privilégierait toujours l’option Antoine Griezmann, lequel verra sa clause passer à 120 ME au 1er juillet prochain. En dépit d’un vestiaire hostile à la venue du Français, Josep Maria Bartomeu n’a donc visiblement pas changé d’avis, et souhaite toujours recruter le natif de Mâcon, plutôt que Neymar…