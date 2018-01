PSG : Neymar ne s’est pas donné la peine d’aller au Parc

Dans : PSG, Ligue 1.

Le public parisien a clamé son amour pour Neymar ce mercredi face à Guingamp. Mais le Brésilien était le seul joueur de l'effectif à ne pas être au stade...

Blessé à la cuisse depuis le match face à Dijon, Neymar n’était pas du déplacement à Lyon, et n’a pas fait le voyage dans le Rhône pour soutenir ses coéquipiers. Rien de bien choquant, les matchs à l’extérieur en championnat n’attirant en général par les joueurs hors du groupe. En revanche, son absence de ce mercredi au Parc des Princes a beaucoup surpris. Selon RMC, le Brésilien était le seul joueur de l’effectif à ne pas être sur le terrain ou dans les tribunes pour soutenir ses coéquipiers. Marco Verratti, Thiago Motta, Lassana Diarra, Kylian Mbappé et Daniel Alves s’étaient retrouvés dans les loges pour soutenir leur équipe malgré leur absence du groupe, et cette présence de Neymar aurait été un signe positif envoyé après l’épisode des sifflets contre Dijon. Surtout que, après le match face à Guingamp, Unai Emery a demandé des preuves d’amour de la part du public parisien pour l’ancien joueur du FC Barcelone.

« Il continue la récupération avec le kiné. J'espère qu'il va retrouver le groupe très vite. C'est un joueur dont il faut profiter, il est ici à Paris et c'est un grand joueur. Nous devons lui donner de l'affection », a prévenu le coach espagnol. Un message entendu par les supporters parisiens, qui ont déployé une banderole à son égard : « Siffler nos joueurs est à l’opposé de nos valeurs. Neymar-PSG-CUP unis pour Paris ». Des signaux positifs donc que Neymar n’aura donc pas vu, si ce n’est devant sa télé. Ou pas.