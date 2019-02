PSG : Neymar n'est seul à exciter le mercato, Al-Khelaifi pleure...

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Samedi, un tabloïd anglais affirmait que Manchester United était très tenté de faire une offre colossale afin de s'offrir Neymar lors du prochain mercato estival, le prochain adversaire du Paris Saint-Germain étant prêt à mettre 262ME sur la table des négociations pour convaincre les Qataris de céder la star brésilienne. Mais ce dimanche, c'est un autre joueur du PSG qui attire l'attention en Angleterre. Mais cette fois, Nasser Al-Khelaifi n'aura pas son mot à dire et en plus il ne touchera rien sur cette opération, car bien évidemment c'est Adrien Rabiot qui est ce joueur tant convoité.

La signature du milieu de terrain, libre dans quelques mois, au FC Barcelone étant moins évidente, des cadors anglais sont arrivés et la bataille pourrait rapidement faire réagir, ce qui est évidemment une bonne nouvelle financière pour le clan Rabiot. Si Tottenham avait proposé près de 20ME au Paris Saint-Germain pour faire signer son joueur dès le mercato d'hiver, ce qu'Adrien Rabiot aurait refusé, le Daily Star affirme que Liverpool est arrivé en force dans ce dossier, faisant craindre le pire aux Spurs, d'autant plus qu'Arsenal n'est pas très loin non plus. De quoi faire grimper la prime à la signature du milieu de terrain français et son possible salaire, tout cela au nez et à la barbe du PSG. Pas de bol...