PSG : Neymar n'est plus le joueur le plus cher du monde, le n°1 va surprendre !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Recruté pour 222ME par le Paris Saint-Germain, Neymar est le plus gros transfert de l'histoire du football. Mais une année de contrat étant passée et le Brésilien n'ayant pas réellement apporté beaucoup au PSG en raison de sa blessure, sa valeur marchande a baissé.

Et selon l'Observatoire du Football, qui étudie de près le marché des transferts, Neymar a désormais un prix de 195,7ME soit 12ME de plus son coéquipier, Kylian Mbappé. Mais surtout la star brésilienne du Paris SG n'est plus le footballeur le plus coté de la planète. Cette position de numéro 1 mondial est en effet désormais occupée par...Harry Kane, meilleur buteur de la Premier League sous le maillot de Tottenham. La valeur de l'international anglais des Spurs est estimé à 201,2ME en cas de transfert lors de ce mercato estival 2018.

Reste que pour l'instant aucun club ne semble vouloir miser autant d'argent sur Harry Kane, ce qui relativise ce classement, tandis que le Real Madrid salive toujours autant à l'idée de pouvoir recruter Neymar durant ce marché des transferts. Le calcul de l'Observatoire du Football est donc à prendre avec des pincettes, même s'il reflète presque scientifiquement la valeur d'un joueur en fonction de ses performances, de son âge, de la durée de son contrat...