PSG : Neymar n’est plus intouchable à Paris, seul Al-Khelaïfi le défend

Dans : PSG, Mercato.

Depuis que QSI a investi dans le Paris Saint-Germain et donc que Nasser Al-Khelaïfi est le président du club de la capitale, le rêve des Qataris était de faire signer l’un des plus grands joueurs au monde.

Cela s’est fait l’été dernier, lors de la folle arrivée de Neymar. Un an plus tard, le PSG est prêt à écouter les offres pour se séparer de son Brésilien, affirme El Mundo Deportivo. Le journal catalan annonce ainsi que l’ancien du FC Barcelone ne fait plus partie des joueurs intransférables du club de la capitale, statut qui est désormais réservé au seul Kylian Mbappé, récent champion du monde. Le Brésilien, qui est considéré comme « l’obsession » de Florentino Pérez pour le mercato du Real Madrid, pourrait ainsi partir en cas d’offre supérieure à 200 ME.

C’est du moins l’avis d’Antero Henrique et de Thomas Tuchel, pour qui cette vente n’affaiblirait pas le club de la capitale, car elle permettrait de recruter des joueurs de très forte valeur dans toutes les lignes. En revanche, Nasser Al-Khelaïfi est totalement opposé à l’idée de vendre un joueur qu’il a eu tant de mal à faire venir, et qui demeure le plus grand coup jamais réalisé par le PSG au mercato. De son côté, Pérez a encore promis cette semaine l’arrivée de grands joueurs afin de compenser le départ de Cristiano Ronaldo et de permettre au Real de continuer à gagner des titres.