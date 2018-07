PSG : Neymar n'est pas un tricheur, une légende s'énerve

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors qu’il rêvait de soulever la Coupe du monde cet été, Neymar a complètement raté son pari.

Pire, l’attaquant du Brésil a terni son image à cause de son comportement tout au long du tournoi. On parle évidemment de sa tendance à simuler, celle qui provoque les moqueries du monde entier ces dernières semaines. Heureusement pour lui, ses anciens ou actuels coéquipiers continuent de le défendre face aux critiques. C’est notamment le cas de Xavi, toujours persuadé que le Parisien deviendra le meilleur joueur au monde.

« C'est son jeu, sa façon d’être et c’est difficile de changer, a commenté l’Espagnol dans un entretien accordé à As. Je comprends qu’il y ait des polémiques, que les gens se disent qu'il se jette trop. Mais on ne peut pas dire qu’il n’essaie rien ou qu’il n’a pas de personnalité, qu'il n'aime pas les duels, qu'il refuse de porter l'équipe sur ses épaules... Je préfère un joueur comme lui plutôt que quelqu’un qui se cache sur le terrain. Après Messi, c'est le joueur le plus talentueux. Il est clairement le successeur numéro 1 de Messi et Cristiano Ronaldo. » Mais a priori, le Ballon d’Or, ça ne sera pas pour cette année.