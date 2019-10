PSG : Neymar n'est pas Dieu, Paris lui rappelle

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar enchaîne les matches et les buts avec le Paris Saint-Germain, et samedi face à Angers, la star brésilienne du PSG a attendu la 90e minute pour passer à l'action. Cette fois, l'ancien joueur du Barça a eu droit à des applaudissements plus que des quolibets et des insultes de la part des supporters du club de la capitale. Mais pour totalement réussir son retour au sommet, Neymar Jr a encore du travail à faire, et même énormément. Thomas Tuchel l'a reconnu, le Brésilien va devoir encore et toujours montrer qu'il veut tout donner pour le Paris SG et ne pas être juste une star de passage dans la capitale.

Et l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain de signer un petit rappel à l'ordre. « Pour Neymar, c’est mieux, c'est plus facile. C'est à nous, c'est à lui de montrer, de montrer, de montrer. Ney doit montrer qu'il est décisif, qu'il donne tout, qu'il souffre et travaille pour nous. Ce n'est pas nécessaire de parler. Je pense qu'il est prêt pour montrer. Il a marqué un autre but aujourd'hui, il a réussi beaucoup de dribbles, de choses décisives. Il aurait pu marquer plus. Il est capable de faire des choses extraordinaires, et c'est à lui de les montrer », a clairement prévenu Thomas Tuchel, histoire que Neymar ne se repose pas sur ses lauriers comme il a parfois eu tendance à le faire.