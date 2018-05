PSG : Neymar n'est « ni Cristiano Ronaldo, ni Zidane », une attaque brutale

Dans : PSG, Ligue 1.

Parti rejoindre ses coéquipiers brésiliens afin de préparer le Mondial en Russie, Neymar a repris le travail avec le ballon, preuve qu'il a presque pleinement récupéré après son opération consécutive à sa blessure lors du PSG-OM en championnat. Il n'empêche que l'avenir de la star brésilienne du Paris Saint-Germain est toujours au coeur des discussions, notamment parce que Neymar n'est pas du genre à multiplier les messages affectueux à destination de son club.

Dans Le Parisien, Karl Olive et Alain Roche estiment que Neymar ne donne pas réellement une bonne image, et que forcément cela est plutôt une décision négative pour le PSG et pour le joueur. « On veut avant tout qu’il soit efficace sur le terrain. Après, je trouve que Neymar gagnerait à être plus généreux. Raï, Zidane, même Cristiano Ronaldo, irradient dans leur faculté à partager. Ce n’est pas le cas de Neymar », fait remarquer l’ancien journaliste de Canal+, désormais maire de Poissy où le PSG va installer son futur camp d’entraînement.

Et Karl Olive est soutenu sans délai par Alain Roche. « Tu as raison. Quand tu es joueur, il faut donner, avoir de l’empathie, être généreux. Par moments, Neymar n’a pas cette générosité. L’histoire du pénaltygate est symbolique. Beaucoup ont sifflé parce que Cavani pouvait battre un record et Neymar n’en a pas tenu compte. Et ça, l’air de rien, ça pose un souci. Malgré son statut de star, il n’a pas encore gagné le coeur des gens. C’est terrible », constate l’ancien joueur et dirigeant du Paris Saint-Germain. Neymar ne lisant probablement pas la presse français, ces critiques lui passeront au-dessus de la tête. Dommage.