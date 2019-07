PSG : Neymar n'a plus la carte Gold, Paris lui dégonfle le melon

Dans : PSG, Ligue 1.

Le communiqué publié lundi en début de soirée par le Paris Saint-Germain concernant Neymar a fait l'effet d'une bombe sur toute la planète football. Car pour la première fois, le PSG évoquait frontalement ses soucis avec la star brésilienne, qui est encore dans son pays alors qu'il était attendu à l'entraînement. Pour Vikash Dhorasoo, la sortie médiatique du Paris SG via un communiqué de presse est un vrai tournant depuis la venue du Qatar, puisque pour la première fois le club de la capitale tient tête à une de ses vedettes.

« Quelqu’un ment ou quelqu’un a perdu la mémoire dans cette histoire. En tout cas, Neymar ne s’est pas présenté à la reprise de l’entraînement du Paris Saint-Germain et le PSG a vraiment vivement réagi, ce qui n’est pas dans ses habitudes. Donc ça veut dire qu’il y a un vrai changement dans la communication du PSG, dans ce qu’il veut envoyer comme message à tous les joueurs et surtout à Neymar. Désormais Neymar est considéré à présent comme un joueur comme un autre au sein de l’effectif professionnel. Il n’y a pas de passe-droit, il n’y a pas de stars dans cet effectif et le PSG veut le faire savoir. Moi j’ai l’impression que Neymar annonce la couleur, qu’il ne veut plus être un joueur du Paris Saint-Germain, qu’il ne sera plus un joueur du Paris SG, c’est une façon de commencer un petit bras de fer. Neymar aurait dû être présent à la reprise, il y a quelque chose d’important qui se joue pour lui, et pour son image. Il a été blessé, il n’a pas fini la saison avec le PSG, il a pas mal de « petits » déboires extra-sportifs. Il fait que tout ça rentre dans l’ordre, mais le Paris Saint-Germain débute bizarrement sa saison. J’espère que ça va s’arranger pour eux », a prévenu, sur Yahoo Sport, l'ancien joueur joueur du Paris Saint-Germain.