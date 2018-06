PSG : Neymar mise sur la mégalo de Cristiano Ronaldo pour larguer le PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

A priori apte pour le match Brésil-Costa Rica de vendredi, Neymar continue à agiter le mercato estival. Car la star brésilienne semble déterminée à déjà quitter le Paris Saint-Germain.

Si Neymar Sr est actuellement en Russie, où il séjourne dans le même hôtel que la Seleçao ce n'est pas uniquement pour tenir compagnie à son fils. Mundo Deportivo le répète ce jeudi, le père de l'international brésilien du PSG négocie en direct avec Florentino Perez et sous le contrôle de son fils. Car le clan Neymar et le président du Real Madrid en sont désormais convaincus, Cristiano Ronaldo va donner un énorme coup de main à ce transfert, les deux parties étant persuadés que l'égo de CR7 va le pousser à partir des Merengue cet été.

« Florentino Perez est convaincu que Cristiano Ronaldo n’acceptera pas l'offre de prolongation du Real Madrid et qu’il demandera à aller au Paris Saint Germain. CR7 se sent rabaissé par son président et humilié par le fisc espagnol. Il considère que son passage au Real Madrid est désormais terminé et qu’il peut continuer à être numéro 1 mais cette fois au PSG. Parce que contrairement à Neymar, Cristiano Ronaldo croit qu'il peut transformer le Champion de France en un club qui va gagner la Ligue des champions », explique le média catalan, visiblement convaincu que ce qui serait le plus énorme échange de l'histoire du mercato peut se faire.