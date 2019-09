PSG : Neymar, Mbappé, Paris déjà attaqué au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Cet été, le Paris Saint-Germain a fait fort durant le mercato en renforçant considérablement son effectif.

Et pour cause, des joueurs tels que Mauro Icardi ou Idrissa Gueye ont rejoint l’équipe de Thomas Tuchel et dans le même temps, Neymar et Kylian Mbappé, pourtant très courtisés, sont restés. Paris peut ainsi nourrir de belles ambitions mais assurément, le prochain mercato estival sera très compliqué à gérer pour la direction sportive du PSG. Car le Français et le Brésilien gardent une cote très élevée, et devraient faire l’objet d’offres concrètes.

Selon les informations du JDD, le FC Barcelone est déterminé à passer à l’offensive en juin prochain pour cette fois rafler la mise dans le dossier Neymar. Toujours motivé à l'idée de rejoindre la Catalogne, le n°10 du PSG tentera une nouvelle fois de forcer son départ même si son attitude à Paris est désormais exemplaire. De son côté, le Real Madrid a bien fait de Kylian Mbappé sa priorité absolue, toujours selon le très crédible journal, et passera à l'action, ce qui n'a pas été le cas cet été. La situation sera donc extrêmement difficile à gérer pour le Paris Saint-Germain, d’autant que les deux attaquants seront à deux ans de la fin de leur contrat respectif. Sans aucun doute possible, un été explosif attend Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi en juin prochain.