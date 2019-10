PSG : Neymar, Mbappé, Paris a un effectif hors-normes

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Il y a deux ans, le Paris Saint-Germain réalisait un mercato galactique en s’offrant les services de Neymar, puis de Kylian Mbappé. Considérés comme deux des meilleurs attaquants de la planète, le Brésilien et le Français doivent permettre au PSG d’atteindre ses objectifs sur la scène européenne. A terme, ils vont y parvenir. Cela ne fait absolument aucun doute pour la légende Guianluigi Buffon, qui a évolué aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé durant une saison dans la capitale française entre 2018 et 2019.

« Lors de ma saison au PSG, j’ai eu la chance de jouer avec deux futurs Ballons d’Or. Je parle de Neymar et Kylian Mbappé. Ce sont deux talents hors-normes » a complimenté la légende du football italien, pour qui il ne fait donc aucun doute que Neymar et Kylian Mbappé parviendront à décrocher le Ballon d’Or à l’avenir. Cela serait plutôt bon signe pour le Paris Saint-Germain, quand on sait que ce sont essentiellement les joueurs qui brillent en Ligue des Champions qui sont récompensés dans cette compétition individuelle. Reste maintenant à voir si d’un point de vue collectif et individuel, cette année sera la bonne pour le PSG et ses deux stars planétaires…