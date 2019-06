PSG : Neymar, Mbappé et les stars, Al-Khelaïfi sort brutalement du silence

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Silencieux depuis la désillusion en Ligue des Champions contre Manchester United, Nasser Al-Khelaïfi sort de l’ombre.

Dans un long entretien accordé à France Football, le président du Paris Saint-Germain a souhaité mettre les joueurs devant leurs responsabilités, en haussant le ton comme il ne l’avait jamais fait depuis son arrivée dans la capitale française. Les joueurs sont prévenus, il va falloir changer d’attitude. Dans le cas inverse, Nasser Al-Khelaïfi n’aura aucune pitié sur le marché des transferts.

« Je me suis rendu compte que des changements étaient indispensables, sinon on allait nulle part. Les joueurs vont devoir assumer leurs responsabilités encore plus qu'avant. Il faut que ça soit complètement différent. Ils vont devoir faire plus, travailler plus. (...) Ils ne sont pas là pour se faire plaisir. Et s'ils ne sont pas d'accord, les portes sont ouvertes. Ciao ! Je ne veux plus avoir de comportements de stars » a expliqué le président du Paris Saint-Germain, énervé par la saison catastrophique effectuée par son équipe, et qui souhaite voir d’autres attitudes l’an prochain dans la capitale française.