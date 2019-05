PSG : Neymar, Mbappé, ce deal de dingue que Paris a refusé

Dans : PSG, Ligue 1.

Officiellement prêté par l’AS Monaco au Paris Saint-Germain lors de l’été 2017, Kylian Mbappé est arrivé avec le statut d’enfant prodige du football français.

Cela lui a permis de négocier un contrat de premier choix, le même été où Neymar a posé ses valises au PSG. Le Français a du s’incliner sur bien des points par rapport au statut de superstar internationale du Brésilien. Notamment en ce qui concerne la négociation de son salaire, comme le rappelle France Football ce mardi. Ainsi, dans un des points qui a été beaucoup discuté, le clan Mbappé a tenté de faire passer une clause XXL.

L’idée avait du sens, mais les dirigeants parisiens n’ont jamais pu l’accepter. Il s’agissait de donner automatiquement à l’ancien monégasque le plus gros salaire du club si jamais il venait à être élu Ballon d’Or. La perspective de devoir payer Mbappé à la hauteur de Neymar a fait perler quelques gouttes sur le front des dirigeants parisiens, qui ont préféré s’accorder sur une belle prime de 500.000 euros net d’impôts si jamais le Français remportait la récompense suprême sur le plan individuel. Un joli pactole mais qui n’a bien évidemment rien à voir avec un alignement sur le salaire de Neymar, le Brésilien touchant 20 ME de plus que son jeune coéquipier à l’heure actuelle.