PSG : Neymar = Mbappé + Cavani + Silva pour les caisses d'Al-Khelaifi !

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans son édition à paraître mardi, France-Football s'intéresse aux salaires des joueurs que ce soit sur le plan mondial ou sur celui de la Ligue 1. En France, inutile de tourner autour du pot, le Paris Saint-Germain rafle toutes les positions en haut du classement, avec notamment un joueur qui survole, et de loin, ce classement qui additionne les salaires et les différentes primes pour la saison 2018-2019. Pas de surprise non plus, ce joueur qui est le mieux rémunéré en France n'est autre que Neymar Jr, lequel va toucher 48,9ME pour cette saison en Ligue 1. Et cela même s'il a été absent plusieurs mois, et notamment lors de l'élimination face à Manchester United.

Neymar empoche à lui seul presque autant que Kylian Mbappé, le joueur français touchant un pactole de 19,3ME, Edison Cavani (18,4ME) et Thiago Silva (15,2ME). Ce dernier devance Angel Di Maria, qui complète ce Top 5 avec 13,3ME pour la saison 2018-2019. A noter que le premier joueur à ne pas évoluer au Paris SG dans ce classement des salaires est Radamel Falcao, l'attaquant colombien de l'AS Monaco. On parle d'un salaire dépassant les 10ME pour celui qui a également été plombé par une blessure cette saison.

Au final, et même si certains vont encore crier au scandale face à ces salaires colossaux, rappelons que les clubs ne sont pas exonérés de charges sociales et que tout cela a un impact très positif pour les caisses de l'état. Pas un ministre ne s'en plaindra cette fois.