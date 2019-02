PSG : Neymar, Mbappé, Cavani ? Non, Choupo-Moting tremble Pierre Ménès !

Dans : PSG, Ligue 1.

Dimanche soir, c’est encore grâce à Kylian Mbappé que le Paris Saint-Germain s’est imposé, cette fois face aux Verts de Saint-Etienne. Dans un match assez fermé, le natif de Bondy a trouvé la clé pour forcer le verrou stéphanois, et ainsi offrir la victoire à son équipe. Une nouvelle performance remarquable pour l’international français, qui s’est clairement imposé comme le patron de l’attaque parisienne en l’absence de Neymar et de Cavani. Et qui force l’admiration de Pierre Ménès, lequel se demande néanmoins à quoi va ressembler l'attaque du PSG quand Kylian Mbappé sera au repos. Car il serait évidemment bête de prendre un quelconque risque avec le Français avec le match retour face à Manchester United...

« Qui sera capable de marquer quand Mbappé va souffler ? »

« Le PSG l’a emporté à Saint-Etienne sur un superbe but de Mbappé qui, en l’absence de Cavani et Neymar, assume son statut de leader d’attaque. Il a marqué à Old Trafford et a remis ça à Geoffroy-Guichard d’une splendide volée dans la lucarne sur une petite passe lobée de Dani Alves. Ce gamin n’a décidément aucune limite. Les Verts eux, en ont. On a vu hier soir que, lorsque Khazri et Cabella ne font pas la différence, c’est beaucoup plus compliqué pour Sainté d’exister. Cabella a beaucoup plus travaillé au milieu que d’habitude et Khazri a passé son temps à s’énerver et a d’ailleurs miraculeusement terminé ce match. J’ai quand même peur que Paris, qui a neuf matchs à jouer sur les 30 prochains jours et ne récupérera pas Neymar - et peut-être pas non plus Cavani - d’ici là, commence à tirer la langue au niveau offensif. Car il va bien falloir que Mbappé souffle aussi dans les prochaines semaines. Et alors là, qui va être capable de marquer dans cette équipe parisienne ? Peut-être le populaire Choupo-Moting mais permettez-moi d’en douter un petit peu… » a confié le journaliste de Canal Plus, pas vraiment emballé par la perspective de voir Choupo-Moting titulaire. Mais cela sera nécessaire afin de faire souffler l’arme de destruction massive du PSG en attaque.