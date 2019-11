PSG : Neymar, Mbappé, Cavani est dégoûté

Dans : PSG.

Edinson Cavani s’est longuement échauffé le long du terrain mardi à Madrid, sans jamais entrer en jeu malgré les difficultés offensives de son équipe. Un déroulement qui en dit long sur sa situation actuelle.

L’attaquant uruguayen n’est plus dans les petits papiers de Thomas Tuchel, qui rêvait déjà de le mettre sur la touche la saison dernière mais n’avait pas de véritable concurrent. Avec la réussite de Mauro Icardi, la donne est totalement différente. Il n’empêche, le coup est rude pour l’ancien napolitain, qui a vu Sarabia et Draxler lui passer devant pour entrer en jeu ce mardi face au Real, alors qu’il était persuadé qu’il aurait sa chance. Mais dès la conférence de presse d’avant-match, Edinson Cavani avait bien compris que son statut avait évolué.

La presse française ou étrangère n’a ainsi posé aucune question sur la possibilité de voir l’Uruguayen avoir du temps de jeu quand il a été question de l’attaque du PSG, et toutes les questions ont tourné autour de Neymar et Mbappé. Pour le meilleur buteur de l’histoire du club parisien, c’est tout de même vexant et selon L’Equipe, Cavani se montre clairement dépité de voir que son entraineur et sa direction ne tiennent pas du tout compte de son histoire au Paris SG, de sa réussite passée, et que tout soit ainsi oublié car Icardi réalise un bon début de saison. Alors qu’une prolongation de contrat n’est plus du tout à l’étude, pas plus qu’un départ en janvier, l’ancien de Naples se trouve considéré à ses yeux comme « un joueur lambda », et il n’aime pas du tout cela.