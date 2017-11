PSG : Neymar malheureux ? Pierre Ménès en rigole encore

Dans : PSG, Ligue 1.

Sur le point de devenir la meilleure attaque de l’histoire des phases de poule de la Ligue des Champions avant la réception du Celtic Glasgow, le Paris Saint-Germain a obtenu ce record avec la manière en passant un 7-1 au club écossais. Un festival offensif de plus lancé par un certain Neymar, qui s’était récemment dit lassé des polémiques et rumeurs sur son intégration à Paris et dans l’effectif du club francilien. Sur le terrain, le Brésilien a montré qu’il savait prendre du plaisir et être efficace. La meilleure des réponses possible selon Pierre Ménès, pour qui l’ancien de Santos fait vraiment entrer le PSG dans une autre dimension.

« Evidemment, les éternels pisse-froid ne manqueront pas de souligner la faiblesse de l’adversaire. Oui, c’est vrai, le Celtic jouerait probablement la deuxième partie de tableau en Ligue 1 et a de plus facilité la tache des Parisiens en ne fermant pas le jeu. Mais comment ne pas s’extasier devant la performance XXL du PSG hier soir ? Je le répète souvent, il ne faut jamais banaliser ce genre de prestation sous prétexte que l’adversaire était inférieur. Quant à Neymar, pour un joueur soi-disant peu épanoui à Paris, je l’ai trouvé particulièrement en forme, avec un doublé et une passe décisive qui portent son total à 6 buts et 4 « passes dé » en 5 matchs, plus quelques friandises techniques qui ont régalé le Parc. La vérité de l’automne est rarement celle du printemps mais à l’heure où j’écris ce post, le PSG fait indéniablement partie des favoris objectifs à la victoire », a ainsi expliqué le consultant de Canal+ sur son blog. Impossible de dire ce qu’il adviendra du PSG cette saison en Ligue des Champions, mais l’arrivée et le talent de Neymar ont déjà fait du club de la capitale un prétendant à la victoire finale, ce qu’il n’était pas véritablement auparavant.