PSG : Neymar lui a fait la misère, ce défenseur de l'Atlético témoigne

Dans : PSG, Liga, Foot Europeen.

Les amateurs de Liga le savent, la mauvaise réputation de Neymar ne date pas de la Coupe du monde 2018.

Dans le championnat espagnol, l’ancien ailier du FC Barcelone était déjà connu pour sa tendance à provoquer ses adversaires et à amplifier ses chutes. On se souvient notamment de ses nombreuses confrontations avec les défenseurs de l’Atlético Madrid qui n’hésitaient pas à lui rentrer dedans. Et le latéral droit Juanfran peut encore en témoigner.

« Le fait d'affronter de très bons joueurs m'a toujours motivé et aidé à devenir meilleur. Avec Neymar, j'en ai vu de toutes les couleurs, a confié le Madrilène au quotidien Marca. On se retrouvera peut-être en Ligue des Champions. » La déclaration peut paraître flatteuse pour Neymar et pourtant, Juanfran n’est pas un grand fan du milieu du Paris Saint-Germain, jugé moins bon et moins râleur que Lionel Messi.

Neymar, l’opposé de Messi

« Pour moi, Messi est le meilleur, je l'ai toujours dit. Lui et Cristiano Ronaldo ont fait la différence, mais Leo a toujours eu quelque chose en plus, a comparé l’Espagnol. Je le respecte beaucoup, tu peux lui mettre des coups sur le terrain mais il ne se plaint pas beaucoup. En revanche, Neymar, c'est tout l'inverse par rapport à Messi. » Autant dire que d’éventuelles retrouvailles en C1 vaudraient le détour…