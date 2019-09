PSG : Neymar libre pour 170ME, le Qatar rigole déjà...

Dans : PSG, Mercato, Liga.

S'il n'a pas réussi à quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato 2019, tout le monde, du moins en Espagne, est persuadé que Neymar tentera de remettre cela lors du marché estival des transferts 2020. Et ce mercredi, le Mundo Deportivo affirme que les avocats du joueur brésilien travaillent déjà pour un départ de force du Paris Saint-Germain pour un indemnité qu'ils ont estimée à 170ME. Même si la star du PSG aura encore deux ans de contrat, et aucune clause libératoire, le joueur souhaite s'appuyer sur l'article 17 du règlement de la FIFA, qui précise les conditions et les sanctions d'une rupture de contrat sans cause, ce que Neymar envisage de faire.

Car si le Brésilien peut effectivement partir de force du Paris Saint-Germain en rompant unilatéralement son engagement, cela se fera en échange d'une indemnité qui sera calculée en fonction de différents critères économiques et sportifs. Pour le clan de l'attaquant du Paris SG, ce montant final devrait être de 170ME. Et comme ce départ se fait après trois ans de contrat au PSG, les avocats de Neymar pensent qu'aucune des sanctions prévues dans cet articles 17, à savoir une suspension entre 4 et 6 mois pour Neymar, tandis que le club qui l'accueillera sera également puni avec des interdictions de transferts, n'est applicable, la période initiale de trois ans étant considérée comme protégée. Reste quand même que le Paris SG peut porter l'affaire devant le Tribunal Arbitral du Sport et que dans des cas similaires, l'estimation faite par la FIFA de l'indemnité avait été nettement revue à la hausse. Neymar et surtout le FC Barcelone prendront-ils ce risque un peu insensé ? Du côté du Qatar, l'Emir doit sourire...