PSG : Neymar le gueulard, ça va finir par fatiguer au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

On l'a vu samedi contre Guingamp, il ne fait pas bon oublier de servir Neymar lorsqu'on est son coéquipier au Paris Saint-Germain. Coupable de ne pas avoir donné le ballon à la star brésilienne, en première période, Christopher Nkunku a eu droit à une remontrance peu discrète. Et on le sait depuis le dernier Mondial, et un savon passé par Neymar à Thiago Silva, l'ancien barcelonais n'est pas du genre à faire profil bas face à ses coéquipiers.

Mais pour les journalistes du Parisien, trop c'est trop et Neymar pourrait rapidement devoir baisser d'un ton. « Contre Guingamp, Christopher Nkunku a été la cible de son ire et Adrien Rabiot s’est vu reprocher de ne pas le servir. Ce type de comportement peut s’entendre quand on est soi-même irréprochable (et encore…), moins quand on se montre peu disponible et avare d’efforts collectifs, notamment en première période. Ses sautes d’humeur pourraient rapidement lasser ses partenaires, surtout que ces derniers assistent à l’émergence d’un nouveau leader avec l’éclosion de Kylian Mbappé. Et donc d’une nouvelle référence », écrit le quotidien francilien, qui estime que Neymar doit rapidement retrouver ses esprits et son meilleur niveau pour démontrer sur le terrain qu'il mérite en effet un traitement spécial au PSG.