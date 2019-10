PSG : Neymar le fêtard, le signal d'alarme est tiré

Dans : PSG, Ligue 1.

La presse brésilienne a fait les comptes après la sérieuse blessure de Neymar dimanche avec la Seleçao, le joueur du Paris Saint-Germain en est à la 19e pause de sa carrière suite à un souci physique en seulement cinq ans.

A ce niveau-là, on ne peut plus vraiment parler de malchance ou de hasard, c’est une évidence Neymar est un footballeur surdoué mais fragile. Et s’il attire évidemment les coups en raison de son jeu parfois provocateur, ce qui est regrettable, il est également très clair que l’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain n’a pas non plus une hygiène de vie des plus sérieuses. Sur RMC, Pierre Ducrocq a reconnu que Neymar se devait de changer des choses dans sa vie extra-sportive sous peine de connaître encore de nombreux pépins physiques et de plomber durablement sa carrière.

Et Pierre Ducrocq d’aller au fond de sa pensée. « Je pense qu’il y a des joueurs qui ont exactement la même vie que Neymar, qui jouent les mêmes matchs. Si tu es fragile comme il est fragile, alors tu t’adaptes. J’ai vu qu’il avait eu une vingtaine de blessures en quatre ans, ce n’est pas anodin. Il y en a que l’on peut écarter parce que ce sont des coups, mais énormément sont des pépins musculaires ou des fragilités osseuses et là (...) Neymar est un athlète, et il doit s’adapter. Pour moi, s’adapter ce n’est pas qu’il loupe des matchs avec sa sélection, c’est son métier. Mais effectivement, il doit faire moins de choses autour et dans sa vie en dehors du foot. Par exemple, Neymar doit faire moins d’aller-retour, même s’il a un jet privé et voyage dans des conditions optimales, cela fatigue quand même un petit peu.... », fait remarquer l’ancien footballeur du PSG, qui n’est pas le seul à remettre en cause ce comportement extra-sportif de Neymar Jr.