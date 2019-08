PSG : Nasser Al-Khelaïfi a gagné, le Barça n’y croit plus pour Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Il reste une semaine pour boucler la venue de Neymar, et au sein du FC Barcelone, on estime que le délai pour finaliser cette opération est désormais trop court.

Sauf en cas de rapprochement de dernière minute, les deux camps sont beaucoup trop éloignés pour envisager une issue positive. Et même la presse catalane, si confiante d’habitude, s’y met. Ainsi, ce dimanche, El Mundo Deportivo révèle que les dirigeants barcelonais ont reçu trop d’infos négatives ces derniers temps. Ils n’ont pas récupéré suffisamment d’argent pour faire une offre, et le PSG ne va clairement pas ouvrir la porte. Ensuite, Neymar n’a pas non plus fait le pas espéré pour se rapprocher de son ancien club, se contentant de faire comprendre à ses dirigeants qu’il voulait partir.

Pas suffisant pour enclencher les grandes opérations. Et le fait que les supporters du Paris Saint-Germain n’hésitent désormais plus à afficher leur haine envers leur numéro 10 ne semble pas non plus faire effet. Enfin, la dernière tendance est la plus inquiétante pour le champion d’Espagne, qui est persuadé que le Real Madrid aurait la préférence de Nasser Al-Khelaïfi en cas d’offre, et serait même prêt à faire une réduction à la Maison Blanche plutôt que de l’envoyer à Barcelone. Quand ça ne veut pas…