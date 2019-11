PSG : Neymar ? Le Barça lâche enfin la grappe d'Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

L’Espagne a eu beaucoup de mal à digérer le fait que Neymar n’ait pas quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre le FC Barcelone cet été.

Deux ans après son départ, le Brésilien a pourtant fait le job en annonçant à ses dirigeants qu’il souhaitait quitter le PSG pour retrouver son ancien club. Mais l’offre financière capable de boucler ce transfert auquel Nasser Al-Khelaïfi n’était pas opposé n’est jamais venue, et au bout du suspense, Neymar est resté à Paris. Voilà plus de deux mois que la décision est tombée, et il y a encore quelques jours, un cadre du Barça comme Gérard Piqué affirmait que les joueurs catalans avaient été prêts à revoir leur contrat à la baisse pour favoriser le retour du Brésilien. Président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu a néanmoins tenu à faire comprendre qu’il avait tourné la page désormais. Dans un entretien à Associated Press, le dirigeant catalan a expliqué qu’il fallait désormais laisser Neymar et le PSG tranquille.



« Après ce qui s'est passé l'été dernier, Neymar est toujours au PSG. Nous devons donc avoir le plus grand respect pour un club et ses joueurs », a expliqué Bartomeu, qui a suffisamment de souci à se faire avec son propre club. Puisque malgré des situations idéales sur le plan comptable en championnat comme en Ligue des Champions, la faiblesse du jeu produit et l’absence totalement de complémentarité entre les attaquants met les exigeants socios à bout de nerfs.