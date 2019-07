PSG : Neymar jaloux de Mbappé ! Et si c'était la raison du clash ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Pendant que Neymar continuait à travailler au Camp des Loges afin de retrouver 100% de ses moyens physiques, Kylian Mbappé démontrait contre Dresde qu'il était déjà bien en forme, l'attaquant français du Paris Saint-Germain plantant deux buts et montrant déjà qu'il avait toujours du feu dans les jambes. S'il a regardé la rencontre, la star brésilienne du PSG a probablement compris que son coéquipier n'était pas perturbé par les rumeurs sur son départ, et qu'un Kylian Mbappé en forme pourrait faire oublier un Neymar capricieux et souvent blessé lors du money-time. Et pour certains journalistes, le fait de voir le Paris SG faire du champion du monde français sa tête de gondole, avec une certaine réussite sur le plan du marketing, agace Neymar au plus haut point.

Et cela pourrait même justifier son choix de partir, Neymar pensant être tranquille en signant au PSG il y a deux ans.« Neymar ne voit pas comment poursuivre sa carrière, car il sait que dans la capitale française Thomas Tuchel ne le considère pas comme un saint à qui il doit être dévoué et surtout Neymar a compris que le grand pari du PSG est l'idole nationale Kylian Mbappé », constate Sergi Solé dans le MD. Une visions peut-être pas si éloignée de la réalité, puisqu'il s'était dit en 2017 que Neymar souhaitait sortir de l'ombre de Lionel Messi en quittant le Barça, histoire de pouvoir gagner le Ballon d'Or. Ce qui est certain, c'est qu'au PSG, au FC Barcelone ou ailleurs, Neymar va devoir bigrement changer s'il veut prétendre devenir le meilleur footballeur du monde.