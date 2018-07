PSG : Neymar jaloux de Mbappé ? Al-Khelaïfi s'étouffe

Dans : PSG, Ligue 1.

Si tant est qu’un club a marqué cette Coupe du monde, il s’agit bien du PSG. Le champion de France a placé trois joueurs dans l’équipe victorieuse, à savoir Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et Alphonse Areola, et a aussi vu l’ensemble de son effectif concerné se distinguer avec les buts de Mbappé, Neymar, Meunier, Cavani, Di Maria, Thiago Silva ou encore Grzegorz Krychowiak. Autant dire que Nasser Al-Khelaïfi, régulièrement présent en Russie, est comblé par cet événement qui permet à son club de rayonner de manière internationale. Et dans une animation caritative organisée par la fondation Neymar, le dirigeant qatari en a profité pour repousser tous les sous-entendus, sur une éventuelle altération des relations entre les deux superstars du club parisien.

« Mes joueurs ont été très bons durant cette Coupe du monde. Le Brésil a eu beaucoup de pression, mais la France a fait une Coupe du monde fantastique et a mérité d’être championne du monde. Mbappé a été incroyable et Neymar était à son meilleur niveau malgré cette blessure, il a donné le maximum. Ils sont proches et ont de très bons rapports. Le reste ce sont seulement des histoires de journalistes. C’est impossible qu’il y ait quelque chose de mauvais entre eux. Ils sont heureux de jouer ensemble », a livré le président du PSG, qui sait que le Français et le Brésilien sont très proches et complices sur le terrain, comme cela s’est vu la saison dernière.