PSG : Neymar ira en Chine avec Paris et pas à pied

Dans : PSG, Ligue 1.

En marge du match amical entre Nuremberg et le Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a évidemment été interrogé sur le cas Neymar. Et pour l'entraîneur allemand du PSG, il ne fait aucun doute que la star brésilienne sera bien du déplacement que le Paris SG fera en Chine pour finir sa préparation estivale et disputer le Trophée des champions contre Rennes. Et Thomas Tuchel a reconnu qu'il espérait tout de même que Neymar reste une saison de plus dans son effectif.

« Neymar prendra l'avion mardi avec nous et jouera face à l'Inter Milan. Il va commencer les entraînements avec l'équipe dimanche. Il a passé des tests en début de semaine dernière et il était prévu qu'il ait une semaine pour se remettre à niveau physiquement. Si je veux le garder au PSG ? Bien sûr, tout entraîneur veut que Neymar reste dans son effectif. C'est notre joueur. Je suis calme, je ne fais pas de plans car avec le mercato tout peut arriver », a fait remarquer le technicien du Paris Saint-Germain, qui avait tenu un discours similaire en toute fin de saison lorsqu'on l'avait interrogé sur la présence de Neymar à la reprise du Championnat.