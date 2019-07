PSG : Neymar humilié par Leonardo dans le secret du vestiaire ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Leonardo a beau être le compatriote de Neymar Jr, entre les deux cela ne semble pas être l'amour fou, le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain n'étant pas revenu dans la capitale pour accepter et tolérer le comportement du joueur. Mais selon Sport, Leonardo est allé très loin face à Neymar, puisque le média catalan affirme ce lundi que la semaine passée, lorsque la star brésilienne du PSG est revenue à l'entraînement, le dirigeant du Paris SG l'a recadré pour son retard à la reprise devant l'ensemble de ses coéquipiers et dans le vestiaire du Camp des Loges. Une scène qui aurait été vécue comme une humiliation par Neymar, lequel pense être dans son bon droit en reprenant le travail une semaine plus tard que le groupe de Thomas Tuchel.

« Le ton très dur utilisé par Leonardo avec Neymar n’incite pas à la réconciliation. Suivant les prérogatives de Nasser Al-Khelaifi, qui a dit dans une interview qu’il voulait désormais une discipline de fer au Paris Saint-Germain, le directeur sportif du PSG a fermement réprimandé Neymar devant ses coéquipiers. Neymar, qui avait déjà précisé sa position à Leonardo lors d'une réunion qu'ils avaient précédemment eue avec lui, a laissé passer l'orage et n'a pas voulu se lancer dans une bataille de chiffonniers après cette bravade de Leonardo », précise Sport.