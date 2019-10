PSG : Neymar, Gueye, c’en est trop pour Riolo

Dans : PSG, Ligue 1.

La fin de saison dernière fut un véritable calvaire pour Thomas Tuchel, qui a été contraint de présenter des équipes biscornues en raison des absences.

Le passage de Bernat en numéro 10 au mois de mai a symbolisé cette pénurie liée à une incroyable cascade de blessés. L’entraineur parisien avait eu gain de cause pendant l’été, avec un recrutement qui devait lui permettre de présenter un effectif bien plus copieux. Mais déjà, le PSG est dans le dur à ce niveau, avec une infirmerie qui ne se vide pas, bien au contraire. Cette semaine, Neymar et Gueye ont rejoint le camp des blessés, et cela commence à vraiment faire beaucoup pour Daniel Riolo.

« C’est totalement hallucinant le nombre de blessés qu’il y a dans ce club… A une époque, il y avait une longue liste de blessés à Lyon et tout le monde disait que c’était la faute à pas de chance. Mais déjà à l’époque, nous disions que ce n’était pas une question de chance. Quand tu as autant de blessés, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Au PSG, ils n’ont pas arrêté de changer les médecins, les kinés, etc. Toutes les théories sont bonnes puisque de tout de façon, on n’a pas la vérité. Il y a un constat, c’est que les mecs sont trop blessés, qu’il y a eu un renouvellement du staff médical, que certains se sont fait virer… A ce rythme-là, bientôt c’est le jardinier qui va se faire virer parce que le terrain est trop dur », a pesté le consultant de RMC, qui avoue ne pas comprendre cette hécatombe.