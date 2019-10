PSG : Neymar gâche sa carrière à Paris, il accuse

Dans : PSG, Ligue 1.

Victime d’une lésion à la cuisse gauche en sélection, Neymar manquera le prochain mois de compétition.

C’est évidemment un coup dur pour le Paris Saint-Germain, mais aussi pour son attaquant incapable d’enchaîner les rencontres sur la durée. Et qui rate l’opportunité de se réconcilier avec les supporters de manière définitive. Un nouveau point noir dans l’aventure parisienne du Brésilien pour le moment jugée négative. Qui plus est après ses envies d’ailleurs pendant le mercato estival. Rien de surprenant pour Muricy Ramalho, son ancien entraîneur à Santos qui estime que Neymar perd son temps au club de la capitale et en Ligue 1.

« Pour moi, Neymar a été au top à Santos et à Barcelone. Au PSG, pas vraiment, même s’il a marqué des buts, mais qui ne comptaient pas vraiment, a commenté le technicien auriverde pour SporTV. Le championnat français est faible. Les blessures lui ont fait du mal aussi. » Pour beaucoup de ses compatriotes, le numéro 10 parisien n’aurait jamais dû quitter le FC Barcelone, et encore moins pour le Paris Saint-Germain. Autant dire que ces derniers attendent son départ avec impatience. Reste à savoir si, de son côté, Neymar a changé d’état d’esprit depuis la fermeture du marché des transferts…