PSG : Neymar fait zéro effort pour Paris, la preuve !

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé il y a deux ans au Paris Saint-Germain, Neymar Jr n'as pas été du genre à faire des efforts pour mieux se faire comprendre de ses coéquipiers français, des journalistes de l'hexagone...ou des policiers. En effet, si ses compatriotes Thiago Silva et Marquinhos s'expriment sans problème dans notre langue, la star brésilienne du PSG ne parle lui qu'en espagnol, langue qu'il a apprise à Barcelone. En effet, Neymar a décliné l'offre des dirigeants du club de la capitale de prendre des cours avec un professeur particulier de français, ce qui lui avait été proposé lors de sa signature en 2017.

C'est donc en portugais que Neymar parle avec ses compatriotes au sein du vestiaire parisien, ou en espagnol avec le reste des joueurs, et notamment Kylian Mbappé. Même si ce que l'on demande à Neymar Jr est surtout de se faire comprendre avec le ballon dans les pieds, un petit effort vers la France n'aurait pas été de refus. Mais à priori, cela n'est pas dans ses intentions, et compte tenu de son désir affiché lors du dernier mercato de repartir du Paris Saint-Germain au plus vite, ce n'est pas demain que l'on verra Neymar s'exprimer en français. Au PSG, on se contentera facilement d'un but décisif par match...