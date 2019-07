PSG : Neymar fait le show, il n'y a plus de limites !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Toujours placé sous la menace d'une condamnation pour viol, et pas vraiment mis en valeur sur le plan extra-sportif ces dernières saisons, Neymar a décidé de réapparaître dans des circonstances pour le moins étonnantes en compagnie de sa famille. Alors qu'en Europe, l'avenir footballistique de la star brésilienne du Paris Saint-Germain, est de plus en plus flou, c'est dans une église évangélique, où étaient évidemment présents des journalistes, que Neymar et sa famille ont débarqué vendredi. Un endroit pas choisi au hasard, puisqu'il s'agissait de l'église Baptista Peniel à Sao Vicente, là où Neymar vivait quand il était jeune.

Accompagné de ses parents et de sa soeur, Neymar Jr a rejoint le pasteur devant la foule présente à cette occasion. Tête baissée, le joueur du PSG a écouté le discours d'introduction du pasteur, lequel a remercié la famille Neymar d'être venue dans cette église où ils avaient leurs habitudes il y a près de 20 ans. Pour la presse brésilienne, il ne fait aucun doute que le clan Neymar veut redorer son blason, l'image donnée par le footballeur ayant été largement écornée par les révélations sur son attitude avec la jeune femme qui l'accuse de viol et son comportement général. Tout cela au moment où Neymar semble avoir décidé de revenir au FC Barcelone, et à faire acte de contrition. Les voies du mercato sont impénétrables...